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    • Dünya
    • 12.06.2020 09:18
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    • 12.06.2020 09:19
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    Son dakika: 'da nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bine yaklaştı

    Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1239 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 40 bin 919'a çıktı.

    Brezilya'da koronavirüs ölümleri hızla artıyor

    Son dakika haberine göre; Brezilya verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828 olarak kaydedildi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi.

    Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı le ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

    'nun ardından salgından en çok etkilenen eyaletinde ise 7 bin 363 kişinin ölümüne neden olan virüs, 75 bin 775 kişide görüldü.

    Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip , "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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