Libya ordusu karşısında aldığı art arda yenilgiler sonrası ateşkes ve siyasi çözüm çağrıları yapmaya başlayan Halife Hafter'in, ülkede kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için yürütülen birçok uluslararası girişimi kabul etmediği ve her defasında müzakere görüşmelerini baltaladığı biliniyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, ülkedeki krize çözüm bulmak için Aralık 2015'te "Libya Siyasi Anlaşması" ile başlayan ve günümüze kadar gerçekleştirilen pek çok uluslararası girişimi akamete uğrattı, ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak saldırılarına devam etti.

Ancak son zamanlarda özellikle batı bölgelerinde ordu güçleri karşısında uğradığı hezimetin ardından bir anda ateşkes ve siyasi çözüm arayışına yöneldi.

DARBECİ HAFTER ATEŞKES ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Hafter ve müttefikleri bu kapsamda 6 Haziran'da Mısır'ın başkent Kahire'de toplandı. Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla "Kahire Bildirgesi" isimli bir girişimi duyurdu.