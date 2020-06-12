Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, itiraf etti: Ben de aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldım.
TACİZE UĞRADIM
Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Rowling, ilk kez, aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Rowling, "Ev içi şiddete veya cinsel saldırıya maruz kalmış tanıdığım tüm kadınlar gibi ben de erkekler tarafından istismar edildim" dedi.
TACİZE UĞRADIM
Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Rowling, ilk kez, aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Rowling, "Ev içi şiddete veya cinsel saldırıya maruz kalmış tanıdığım tüm kadınlar gibi ben de erkekler tarafından istismar edildim" dedi.