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    • Dünya
    • 12.06.2020 Gazete
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    'ın yazarı J.K. Rowling: Tacize uğradım

    Dünyanın en zengin yazarı J.K. Rowling, herkesi şok eden bir açıklama yaptı. 'ın yazarı: Ben de aile içinde cinsel istismara uğradım. Maalesef gerçek böyle...

    Taciz mağduru
    Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan 'ın yazarı J.K. Rowling, itiraf etti: Ben de aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldım.




    TACİZE UĞRADIM
    Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Rowling, ilk kez, aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Rowling, "Ev içi şiddete veya cinsel saldırıya maruz kalmış tanıdığım tüm kadınlar gibi ben de erkekler tarafından istismar edildim" dedi.
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