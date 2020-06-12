loyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla yargılanıyordu.

Floyd'un boynuna baskı yaparak ölümüne sebep olan Derek Chauvin ikinci derece cinayetle yargılanıyor ve kefalet bedeli 1.25 milyon dolar.

HER ŞEYİ BAŞLATAN VİDEO

Tüm dünyaya yayılan protestoların başlamasına sebep olansa sosyal medyada yayınlanan ve hızla paylaşılarak viral hale gelen olay anı videosu olmuştu.