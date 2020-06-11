Koronavirüs hastalarının potansiyel tedavi yolu olarak görülen ve hakkındaki klinik çalışmalara mart ayı sonunda başlanan Avigan adlı ilaç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'da hükümetin süreci hızlandırarak mayısta kullanımına onay vermeyi planladığı ancak vaka sayısındaki düşüş nedeniyle klinik çalışma süreci yavaşlayan ilaca dair testlerin yeniden hızlandırılacağı öğrenildi.