Soruşturmanın tamamlanması için Irak ve Suriye'deki ilgili kurumlarla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Baharvend, konuyla ilgili istişareler için bu ülkelere ziyaret gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Baharvend, "Diplomatik eylemler ve protestolar, Güvenlik Konseyine ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderilen mektuplar aracılığıyla sürdürülüyor. Dışişleri Bakanlığındaki araştırmamız tamamlanma aşamasında bunun ardından uluslararası girişimlerde bulunacağız." dedi.

ZARİF'TEN ABD'YE TEPKİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BM tarafından uygulanan ve ekimde sona ermesi öngörülen İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyi nezdinde çaba sarf eden ABD'ye tepki gösterdi.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi: