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    • 11.06.2020 11:01
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    , ile nı arttırma niyetinde

    Geçtiğimiz hafta ile arasında yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas , ABD ile daha fazla tutuklu takası yapmak istediklerini açıkladı.

    İran'dan ABD'ye yeni teklif! Arttırmak istiyor

    devlet televizyonuna konuşan , İran ile arasındaki muhtemel yla ilgili açıklamalarda bulundu.

    ABD'de tutuklu İran vatandaşlarını "rehine" olarak niteleyen Musevi, "ABD'de tutulan İranlı rehineleri ülkeye getirmeye hazır olduğumuzu daha önce açıkladık." dedi.

    "TÜM DİPLOMATİK KAPASİTEMİZİ KULLANACAĞIZ"

    Washington ile tutuklu takasının devam edebileceğini belirten Musevi, "Tutuklu takası için bir zemin oluştuğunu görürsek ABD'nin tek taraflı ve hukuksuz yaptırımlarını ihlal etmek gibi temelsiz suçlamalar nedeniyle bu ülkede tutulan İran vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için kesinlikle tüm diplomatik kapasitemizi kullanacağız." diye konuştu.

    İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı geçen hafta eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a teşekkür ederek, tutuklu takasının gerçekleşmesiyle iki ülke arasında anlaşmanın yerine geçecek yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti.

    Haberler Dünya İran, ABD ile tutuklu takasını arttırma niyetinde
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