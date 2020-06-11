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    • 11.06.2020 19:35
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    'de Trump'a lerle ilgili şok suçlama: Oy çalmayı deneyecek

    Demokrat Başkan adayı , Başkanı 'a 3 Kasım'daki başkanlık lerinde ''oy çalma girişiminde bulunacağı'' suçlaması yöneltti.

    ABD'de Trump'a seçimlerle ilgili şok suçlama

    Demokrat Başkan adayı , Başkanı 'a 3 Kasım'daki başkanlık lerinde ''oy çalma girişiminde bulunacağı'' suçlaması yöneltti.

    Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    ''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.'' dedi.

    Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu 'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.


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