ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi, ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Protestolar sürerken ABD'den endişelendiren bir haber daha geldi. Hükümetin, gösterileri bastırması için görevlendirdiği ulusal muhafızlarda Coronavirüs tespit edildi! Ülkede 34 eyalette 43 binden fazla ulusal muhafız görevlendirilmişti.
43 yaşındaki George Floyd, dün memleketi Houston'da toprağa verildi.
Floyd'un yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.
İPLER KOPTU!
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'den gösterileri bastırmak için daha çok asker istedi. Esper bu talebi reddedince ikili arasında ipler gerildi. Bakanı görevden almak isteyen Trump, kısa süre sonra vazgeçti. Esper'e "Sen istifa et" dedi.
NİÇİN SOROS?
ABD'li işadamı George Soros (89), Coronavirüs salgınında Çin'i "Diktatör Şi Jinping, dünyaya zarar verdi" diyerek hedef gösterdi. Başkan Trump'ı da eleştirdi.
43 yaşındaki George Floyd, dün memleketi Houston'da toprağa verildi.
Floyd'un yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.
İPLER KOPTU!
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'den gösterileri bastırmak için daha çok asker istedi. Esper bu talebi reddedince ikili arasında ipler gerildi. Bakanı görevden almak isteyen Trump, kısa süre sonra vazgeçti. Esper'e "Sen istifa et" dedi.
NİÇİN SOROS?
ABD'li işadamı George Soros (89), Coronavirüs salgınında Çin'i "Diktatör Şi Jinping, dünyaya zarar verdi" diyerek hedef gösterdi. Başkan Trump'ı da eleştirdi.