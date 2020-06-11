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    • 11.06.2020 18:46
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    Hazine Bakanı Mnuchin'den flaş Kovid-19 açıklaması: Ekonomiyi yeniden durduramayız

    Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." dedi.

    ABD'li bakandan flaş Kovid-19 açıklaması

    Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, ABD ekonomisinde bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı.

    Kovid-19 salgınında ikinci dalganın olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru üzerine Mnuchin, "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon dolarının kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını anlattı.

    Hazine Bakanı Mnuchin, ekonominin ihtiyaç duyması halinde Kongre'den ilave mali destek talep edilebileceğini ifade etti.

    borsası, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlamıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilmişti.

    Öte yandan, ABD Merkez Bankasının () dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.


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