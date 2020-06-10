Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. İlk vaka bildiriminin üzerinden 6 ay geçerken virüs kontrol altına alınamadı.
Ekonomik krizler başlatan, sağlık sistemlerini çökerten, korkunç manzaralar ortaya çıkaran koronavirüs ile ilgili başta ABD olmak üzere İngiltere, İtalya gibi ülkeler Çin'i suçluyor.
ABD ve İngiltere Çin'in dünyayı bilgilendirmediği bu nedenle dünyanın hazırlıksız yakalandığını öne sürerek tazminat davası açmayı bile planlıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü, 'Çin virüsü' olarak tanımlayarak bu konuda şimşekleri üzerine çeken isim oldu.
Trump, virüsün Çin'de bir laboratuvarda yapılarak dünyaya yayılmasının sağlandığını iddia etmiş, ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu da öne sürmüştü. Çin ise ABD'nin her iddiasını 'asılsız' olarak cevapladı. Çin'i zora sokacak bir iddia da önceki gün Harward Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Araştırmacılar, uydu görüntülerinden ülkede yaşanan hareketliliği takip etti, Çin'de eylül ve ekim aylarında hastanelerde çok ciddi bir yoğunluk yaşandığını gözler önüne serdi.
HARVARD ÜNİVERSİTESİ 'EYLÜL VE EKİM' DEDİ
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 2019 yılının Eylül ve Ekim ayı itibari ile yayılmaya başladığı ifade edilmişti.Farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.
Dr. John Brownstein, internette ise geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çekerek, "Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Vuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış" dedi.
ÇİN'DEN BEKLENEN YANIT GELDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trafik hacmi gibi yüzeysel gözlemler ile bu sonuca varmanın inanılmaz derecede saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.