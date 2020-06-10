MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, ölenlerin sayısının 36 artarak 1959'a, iyileşenlerin sayısının da 715 artarak 12 bin 129'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bu arada ülke genelinde geçen hafta tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından son günlerde virüs bulaşanların sayısının giderek arttığı dikkati çekti.

Yetkililer, yeni normale geçiş döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.