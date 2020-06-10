Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.06.2020 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 12:15
    ABONE OL

    Son dakika: ’da sayısında en fazla günlük artış görüldü

    Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında bilanço artıyor. ’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en kaydedildi. Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1241 artışla 34 bin 316’ya çıktığını açıkladı.

    O ülkede en fazla günlük vaka artışı görüldü!

    Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1241 artışla 34 bin 316'ya çıktığını açıkladı.

    MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

    Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

    Yurianto, ölenlerin sayısının 36 artarak 1959'a, iyileşenlerin sayısının da 715 artarak 12 bin 129'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

    Bu arada ülke genelinde geçen hafta tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından son günlerde virüs bulaşanların sayısının giderek arttığı dikkati çekti.

    Yetkililer, yeni normale geçiş döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Endonezya’da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış görüldü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri