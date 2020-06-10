Normal koşullarda yapılan bu işlemin hızlıca ve gizlilikle gerçekleştiğini ve sadece ortada birkaç gemi olduğunu söyleyen Sung ve Kuo Kuzey Kore'ye doğru gizemli bir şekilde yol alan düzinelerce gemi görmeye devam ettiklerini ifade ettiler.

Bunun üzerine Kuzey Kore'nin 279 gemi ve milyonlarca dolar büyüklüğündeki uluslararası yaptırımları delme operasyonu ortaya çıkmış oldu.

GEMİLER NE TAŞIYOR?

Ancak bu gemiler Kuzey Kore'nin işlediği uluslararası suçları içeren silahlar, uyuşturucu, kara para ya da tehlike altındaki hayvan türlerini taşımıyor.

Hatta gemilerde Pyongyang'ın en önemli ihracat kalemi olan kömür de yok.