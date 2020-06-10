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    • 10.06.2020 19:10
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    'de nedeniyle ölenler 41 bini aştı!

    ’de yeni tip nedeniyle ölenlerin sayısı 245 artışla 41 bini geçti. Ülkede tespit edilen 1003 yeni vakayla toplam vaka sayısı 290 bin 143’e yükseldi.

    İngiltere virüsü durduramıyor!

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bini geçti.

    Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden açıkladığı verilere göre, ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 245 artışla 41 bin 128 oldu.

    Ülkede tespit edilen 1003 yeni vakayla toplam vaka sayısı 290 bin 143'e yükseldi.

    İngiltere'de toplam test sayısı dün yapılan 170 bin 379 testle 6 milyonu aştı.

    HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI
    İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

    İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

    NORMALLEŞME ADIMLARI
    İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

    Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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