



Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 207,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bütçe açığı, nisanda ise 738 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 artarak 572,6 milyar dolara yükselirken, gelirleri yüzde 25 azalışla 173,8 milyar dolara geriledi.