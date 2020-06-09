Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, halkın Kovid-19'a karşı tuttuğu oruç ve yaptığı duaların sonucunda ülkede virüsün bittiğini belirtti.

Magufuli, "Allah'ı ilk sıraya koyan bir ülkenin lideri olmak bana mutluluk veriyor, Allah Tanzanya'yı seviyor. Tanzanya'da şeytanın işleri her zaman yenilecek çünkü Tanzanyalılar Allah'ı seviyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetin Kovid-19 stratejisine duyduğu endişeyi dile getirdi.