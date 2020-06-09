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    • 10.06.2020 00:53
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    Son dakika: 'da aracına bombalı saldırı: 3 asker yaralandı

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.

    Tel Abyad'da SMO aracına bombalı saldırı

    'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.


    3 SMO ASKERİ YARALANDI
    Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'ın Suluk beldesi yolunda, SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

    Araç hareket halinde iken meydana gelen patlamada, 3 SMO askeri yaralandı.

    Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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