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    • Dünya
    • 09.06.2020 18:35
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    • 09.06.2020 18:35
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    Son dakika: Putin ve Merkel'den kritik görüşmesi

    Son dakika haberine göre, Başkanı , ile 'daki duruma ilişkin görüşme yaptı. Açıklamada, ’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

    Putin ve Merkel'den kritik temas

    Başkanı , ile 'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

    Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

    Birleşmiş Milletler () himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır'ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.

    Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.

    Açıklamada, 'deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

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