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    • Dünya
    • 09.06.2020 12:03
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    • 09.06.2020 12:03
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    Son dakika: 'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası

    Son dakika haberine göre , tarafından öldürülen General 'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddiasıyla bir kişiye idam cezası verdi.

    İran açıkladı: İdam cezası verildi

    Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Mahmud Musevi Mecd adlı kişinin ve 'ya casusluk yaptığını ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığını iddia etti.

    İsmaili, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı gücü ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savundu.

    Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onayladığı cezanın yakında uygulanacağını aktardı.

    , 3 Ocak 2020'de İranlı General ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

    Haberler Dünya Son dakika: Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası
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