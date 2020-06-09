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    • Dünya
    • 09.06.2020 18:42
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    • 09.06.2020 18:42
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 883'e yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 40 bin 883'e yükseldi. Öte yandan, İngiltere yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

    İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor

    'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 40 bin 883'e yükseldi. Öte yandan, İngiltere yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

    Ayrıntılar geliyor...


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    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 883'e yükseldi
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