İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 40 bin 883'e yükseldi. Öte yandan, İngiltere yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.
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Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 883'e yükseldi
Son dakika haberine göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 40 bin 883'e yükseldi. Öte yandan, İngiltere yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 40 bin 883'e yükseldi. Öte yandan, İngiltere yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.