Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.06.2020 22:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 22:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'den Kovid-19 salgınıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Gıda sistemleri pandemi nedeniyle çöküyor

    Son dakika haberine göre, () Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor.'' uyarısında bulundu.

    BM'den flaş Kovid-19 uyarısı: Çöküyor!

    () Genel Sekreteri Antonio Guterres, gıda güvenliği konusunda yayımladığı video mesajında, 7,8 milyar olan dünya nüfusunu besleyecek kadar gıda bulunmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

    Dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini ve her beş çocuktan birinin yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği yaşadığını belirten Guterres, ''Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor.'' ifadesini kullandı.


    49 MİLYON KİŞİ AŞIRI YOKSULLUĞA DÜŞEBİLİR
    Guterres, ''49 milyon kişi daha pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir. Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak.'' diye konuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: BM'den Kovid-19 salgınıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Gıda sistemleri pandemi nedeniyle çöküyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri