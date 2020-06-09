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    • 09.06.2020 16:44
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    'de 'ne düşen ün bulundu

    Geçtiğimiz hafta ’nin 'ne düşen Eskişehirli ün cansız bedeni bulundu.

    Türkün cesedi 1 hafta sonra bulundu

    İsviçre'nin Schaffhausen kenti yakınlarında Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren şelalesinde Ren Nehri'ne düşen ve 1 haftadır bulunamayan 41 yaşındaki Eskişehirli İlker P.'nin cansız bedeni bulundu.

    1 hafta süren arama çalışmaları sonucunda 7 Haziran Pazar günü dalgıç polisler Nohlbrücke yakınlarında bir ceset çıkardı. Adli Tıp raporuna göre n, 1 Haziran'da kaybolan İlker P.'ye ait olduğu açıklandı. Polis, İlker P.'nin biri tarafından nehre itildiğine ilişkin ihtimal üzerinde durmadıklarını açıkladı.

    İlker P.'nin cenaze namazı 12 Haziran Cuma günü cuma namazının ardından Schaffhausen Herblingen Spor Sahası Dreispitz'de kılınacak.

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