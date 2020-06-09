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    • Dünya
    • 09.06.2020 15:21
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    • 09.06.2020 15:31
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    , lara ödemesi yapacak

    Ülkemizdeki solcuların devamlı ideolojik reklamını yaptığı ların fiyatı ortaya çıktı. , yeni tip le (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye a mal olduğunu bildirdi.

    Kübalı doktorlara milyonlarca dolarlık ödeme

    Mkhize, meclisteki soru önergesine verdiği cevapta, epidemiyolog, aile hekimi ve kamu sağlığı uzmanı gibi farklı branşlarda uzman 187 doktordan oluşan Kübalı ekibin Nisan 2021 sonuna kadar ülkede kalacağını belirtti.

    Bu doktorlara toplam 239 milyon randı (14 milyon dolar) maaş ödeneceğini kaydeden Bakan Mkhize, bir yıllık anlaşma yapılan doktorların 9 vilayetin hepsinde görev aldığını ifade etti.

    Afrika kıtasındaki tüm vakaların dörtte birinin görüldüğü Güney Afrika'da toplam vaka sayısı 50 bin 879.

    Şimdiye kadar 1080 kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülke, son haftalarda kademeli olarak normal hayata dönmeye çalışıyor.

    Haberler Dünya Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar koronavirüs ödemesi yapacak
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