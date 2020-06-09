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    • Dünya
    • 09.06.2020 14:51
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    • 09.06.2020 14:51
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    'nden iyi haber: Asemptomatik hastalardan bulaşması çok nadir

    (), koronavirüs enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istendi.

    DSÖ'den belirti göstermeyen hastalar için iyi haber!

    (), yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

    DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, 'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

    ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

    Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

    Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

    Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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