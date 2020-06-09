FİLİSTİN BAE'DEN GELEN YARDIMLARI REDDETMİŞTİ

Filistin yönetimi ise BAE'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada, "BAE'nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz." demişti.