



Danışmanların ve Trump'a yakın isimlerin, askeri sokağa indirme fikrinin neden olduğu tartışmaların ortasında Esper'in görevden alınmasının hükümetin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Esper'in ise bu duruma hazırlıklı olduğu ve istifa mektubunu yazdığı iddia edildi.