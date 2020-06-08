



Esper'in yaklaşık bin 600 asker gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen "gergin" konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.