Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonrası ölmesi sonucu ABD'de protestolar başladı. Trump yönetiminin Washington'daki protestolar için 10 bin asker istediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.
Esper'in yaklaşık bin 600 asker gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen "gergin" konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.
Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de karıştı. Asker ile halk kucaklaştı.
Göstericiler, polis tarafından boğazına basılarak katledilen Floyd'un ölüm anını canlandırdı.
MADONNA GÖSTERİLERE KATILDI
Kraliçesi' olarak bilinen dünyaca ünlü 61 yaşındaki şarkıcı Madonna da gösterilere katıldı.
IVANKA'NIN KONUŞMASI İPTAL EDİLDİ
ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti.
İNGİLTERE'YE SIÇRADI
ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı protestolarda, göstericiler ile polise arasında adeta savaş çıktı. Gerginlik sürüyor.
IRKÇILIĞI ANLADI
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen gösteriler, dünya geneline yayıldı. Irkçılığı, siyahi biriyle yaşadığı ilişkiden sonra anladığını belirten Norveç Prensesi Martha Louise, ölüm tehditleri aldığını söyledi.