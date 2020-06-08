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    • 08.06.2020 19:04
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    Son dakika: 'den flaş Kovid-19 kararı: Gevşetme dönemi durduruldu

    Son dakika haberi! yönetimi, günlük vakalardaki artış nedeniyle yeni tip (Kovid-19) önlemlerini gevşetmeyi durdurma kararı aldı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 298 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 17 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edildi.

    İsrail'den flaş Kovid-19 kararı: Durduruldu

    yönetimi, günlük vakalardaki artış nedeniyle yeni tip (Kovid-19) önlemlerini gevşetmeyi durdurma kararı aldı.

    Başbakan kabine üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'deki günlük Kovid-19 sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekti.

    GEVŞETME KARARIMIZI DURDURDUK
    İsraillilerden sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske takmaları ve hijyene özen göstermelerini isteyen Netanyahu, "Yapmaya karar verdiğimiz ilk şey frenlere basmak oldu. Birkaç gün sonra bazı önlemleri gevşetme kararımızı durdurduk." ifadelerini kullandı.

    Netanyahu ne tür önlemlerin gevşetilmesinin durdurulduğuna ilişkin bilgi vermezken, yerel basın tren seferlerine başlanılması, sinema ve tiyatroların açılmasının ertelendiğini yazdı.

    İsrail'de geçen ay Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan okullarda eğitime yeniden başlanırken, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme hizmete açılmıştı.

    Ülkede, 24 Mayıs'ta günlük yeni vaka sayısı 5'e kadar düşerken, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından bu sayı önceki gün 190'a kadar yükselmişti.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 298 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 17 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den flaş Kovid-19 kararı: Gevşetme dönemi durduruldu
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