Mişustin, Koronavirus Salgınıyla Mücadele Yüksek Koordinasyon Kurulu ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'da Kovid-19'un oluşturduğu risklerin var olduğuna dikkati çeken Mişustin, "Herhangi bir acil duruma yanıt vermek için tamamen hazırlıklı olmak gerekiyor." dedi.

Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı kararnameyle Rus vatandaşlarının başka devletlerde bulunan hasta yakınlarının yanına gidebileceklerini bildirdi.

Vatandaşların iş ve eğitim amacıyla yurt dışına çıkmasına da izin verdiklerini belirten Mişustin, yabancı uyruklu vatandaşların da tedavi ve yakınlarıyla görüşmek için Rusya'ya gelebileceklerini ifade etti.