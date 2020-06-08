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    • 08.06.2020 14:40
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    • 08.06.2020 14:40
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    ’i sağanak yağış vurdu! 320 bin kişi etkilendi

    Birkaç gündür sağanak yağışın etkisi altında olan 'in Guangkski Zhuang Özerk Bölgesinde, yağışlar nedeniyle 320 bin kişinin hayatı olumsuz etkilendi. Birçok bölge sular altında kalırken, yıldırım çarpması nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetti.

    Çin’i sağanak yağış vurdu! 320 bin kişi etkilendi

    'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde sağanak yağışların 320 bin kişiyi olumsuz etkilediği duyuruldu. Çin medyasındaki habere göre, 14 bin hektarlık tarım alanı yağışlar nedeniyle hasar gördü ve bir kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    Bölgeye ait meteoroloji kurumu, 36 nehir için taşma uyarısı yaparken; Tianlin İlçesi'nde toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca Hezhou kentindeki turistik noktaların yağışlar nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı.

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