Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.