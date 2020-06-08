Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.06.2020 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 20:28
    ABONE OL

    'den kritik karar: Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek

    (), her yıl eylül ayında dünya liderlerini 'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, bu yıl video konferans yoluyla yapılacağını bildirdi.

    BM'den kritik karar: Sanal ortamda yapılacak

    (), her yıl eylül ayında dünya liderlerini 'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, bu yıl video konferans yoluyla yapılacağını bildirdi.

    BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, düzenlediği basın toplantısında, ''Devlet ve hükümet başkanları New York'a gelemeyecek çünkü bu imkansız.'' dedi.

    Bande, bu yıl 75'incisi düzenlenecek toplantıların sanal ortamda nasıl yapılacağının ise iki hafta içinde açıklanacağını söyledi.

    Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya BM'den kritik karar: Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri