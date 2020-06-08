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    • 08.06.2020 16:34
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    'da 21 yaşındaki bir genç ı katletmeyi planladı! Kanlı engellendi

    'da ı hedef alan ağır bir terör sı planlayan 21 yaşındaki bir genç yakalandı. Gencin evinde yapılan aramada terör saldırısı için hazırlanmış silahlar bulundu.

    Müslümanları katledecekti! Kanlı saldırı engellendi

    'da 21 yaşındaki bir genç, Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch benzeri bir terör sı hazırlığı içinde yakalandı.

    Aşağı Saksonya'nın Hildesheim kentinde yaşayan Alman gencin, internette chat yaparken, Yeni Zelanda'da Christchurch Camii'ne düzenlenen terör saldırısı benzeri bir saldırıyı Almanya'da planladığını ele verdi. Chat yaptığı kişi olayı hemen polise ihbar etti. Polis, gencin kaldığı eve gece yarısı baskın düzenledi ve kapıyı kırarak, içeri girdi. 30 Mayıs'ta genci gözaltına aldı.

    ÖNCE HASTA SANDILAR

    Hürriyet'in haberine göre; Güvenlik birimleri önce gencin ruh sağlığı bozuk biri olduğundan hareket etti. Ancak gencin evinde yapılan aramada, tehlikenin çok büyük olduğu anlaşıldı. Federal Savcılık, gencin bilgisayarında aşırı sağ içerikli yazıların yanında terör eylemini gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı silahlar ele geçirildiğini açıkladı.

    Federal Savcılık silahlar hakkında bilgi vermedi. 21 yaşındaki zanlının çok sayıda insanın hayatını kaybedeceği saldırı planını uzun zamandır hazırladığı belirtildi. Yazılarda "dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için çok sayıda Müslümanı öldürmeyi" hedeflediği kaydedildi.

    Zanlı gencin cuma günü tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi. Celle kentindeki terörle mücadeleden sorumlu Federal Savcılık olaya el koydu.

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