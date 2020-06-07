



"Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "adalet yoksa barış da yok", "artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıyor.



Bu arada Londra polisi, dün başkentte yapılan gösteride 29 kişinin gözaltına alındığını, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığını duyurdu.



