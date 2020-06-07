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    • 07.06.2020 21:23
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    • 07.06.2020 21:23
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    Başkanı Trump talimatı verdi: Washington'daki ulusal muhafızlar geri çekiliyor

    Başkanı , başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. lar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

    Trump talimatı verdi: Geri çekiliyorlar

    Başkanı , başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

    Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

    Trump, siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan lar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

    46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

    Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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