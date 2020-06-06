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    • 06.06.2020 09:45
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    Son dakika: 'da Hafter milislerinden kurtarılan 'de bulunan cesetler için Birleşmiş Milletler'e soruşturma talebi

    'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki Daimi Temsilcisi Tahir es-Sünni, darbeci lideri 'e bağlı milislerden kurtarılan kentinde bir hastanede bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 cesede ilişkin BM'den soruşturma talep etti.

    Hafter'ın infaz ettiği cesetler için BM'ye önemli talep

    'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki Daimi Temsilcisi Tahir es-Sünni, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı milislerden kurtarılan kentinde bir hastanede bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 cesede ilişkin BM'den soruşturma talep etti.

    Sünni, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune vilayetindeki bir hastanede "aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı bazıları başlarından vurularak infaz edilmiş 106 cesede" ilişkin BM Libya Destek Misyonu'nun acil bir soruşturma başlatmasını talep ettiklerini duyurdu.

    Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetlerin çoğunda işkence izlerine rastlandığını belirtmişti.

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