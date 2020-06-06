Kendini "seçilmiş siyahi aktivist ve devrimci" olarak tanımlayan Barron, Floyd'un öldürülmesinden sonra ülke geneline yayılan ve 10 günden fazladır devam eden ırkçılık karşıtı protestolar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

18 yaşında Siyah Panter Parti'ye (Black Panther Party) katıldığını ve 50 yıldan fazladır polis şiddeti üzerine siyahi aktivist olarak mücadele ettiğini belirten Barron, "Uzun yıllardır uyarıyorum, değişim için barışçıl yöntemler dikkate alınmaz veya reddedilirse şiddet kaçınılmaz olur." dedi.

Barron, ABD'de yıllardır bu olayların tekrar ettiğini belirterek, "Aynı olaylar farklı sonuçlar doğurmaz. Polis bizi her öldürdüğünde, acımasız davrandığında, anayasaya aykırı olarak durdurup sorguladığında insan haklarımızı ihlal ediyor, kanuna göre cezalandırılmaları gerekir." diye konuştu.