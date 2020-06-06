

ABD'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösteriler devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC başta olmak üzere 50 eyalette toplam 209 kentte polis merkezleri, otomobiller ve hükümet binalarının ateşe verildiği ortaya çıktı.

14 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 802 kişinin yaralandığı ve 8 bin 176 kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili ilginç açıklama ABD Adalet Bakanı William Barr'dan geldi.