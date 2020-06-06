ABD'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösteriler devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC başta olmak üzere 50 eyalette toplam 209 kentte polis merkezleri, otomobiller ve hükümet binalarının ateşe verildiği ortaya çıktı.
14 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 802 kişinin yaralandığı ve 8 bin 176 kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili ilginç açıklama ABD Adalet Bakanı William Barr'dan geldi.
Barr, "Tarihi günlerden geçiyoruz. Floyd ayaklanmasının arkasında dış güçler var. Hangi ülkenin nasıl ülkemizi karıştırdığını biliyoruz. Çeşitli siyasi odaklardan çeşitli aktörlerin şiddet eylemlerini kışkırtmada nasıl organize oldukları belgelerle elimizde" dedi.
Bu arada ABD'li uzmanlar, protestoların aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'a karşı da bir ayaklanmaya dönüştüğünü söyledi.
İSRAİL EĞİTTİ
George Floyd'un öldürülmesinden sonra sosyal ağlarda çok fazla şekilde İsrail polislerinin de Filistinlilere aynı diz ile boğma yöntemini uyguladıkları görüntüler ortaya çıkmıştı. ABD medyasına göre Minnesota'daki polislere, şüphelilere baskı tekniklerini İsrail güvenlik güçleri öğretti. Bu konuda İsrailli eğitimcilerin orantısız güç kullanma tekniklerinin kabul edilmese de derslerde Amerikan polislerine gösterildiği kesinleşti.
İLK CENAZE TÖRENİ
Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için ilk cenaze töreni düzenlendi. Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, Floyd'un aile yakınları, arkadaşları ve çevre halkı ile birlikte, dini ve siyasi liderler de katıldı. Floyd için 28 kentte cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.