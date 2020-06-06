Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.06.2020 17:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2020 17:20
    ABONE OL

    Facebook'ta artık Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek!

    Başkanı 'ın siyahi 'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yaptığı paylaşımlar tepki görmeye başlamıştı. () , ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı paylaşımları konusunda şirketin ''nötr'' tutum sergileyeceği açıklamasına gelen tepkiler üzerine, sosyal medyanın içerik politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.

    Önce 'nötr' olacağım demişti ama...

    () , Başkanı 'ın tartışmalı paylaşımları konusunda şirketin ''nötr'' tutum sergileyeceği açıklamasına gelen tepkiler üzerine, sosyal medyanın içerik politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.

    Zuckerberg, Facebook hesabından ''Birçoğunuzun Başkan'ın geçen haftaki paylaşımlarına bir tür uyarı koymamız gerektiğini düşündüğünün farkındayım. İçerik ihlallerini (sayfadan) kaldırma ya da bırakma konusundaki seçenekleri gözden geçireceğiz.'' açıklamasında bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi 'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ve yağmalamalara ilişkin, ''Yağma başladığı zaman silahlar patlamaya başlar'' paylaşımına Twitter kısıtlama getirmişti.

    Facebook ise herhangi bir adım atmamış, Zuckerberg kendi çalışanları dahil çok sayıda kişiden tepki toplamıştı.

    Mark Zuckerberg, bu konuda Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, "Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Haberler Dünya Facebook'ta artık Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri