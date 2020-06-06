ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 234 bin 531 olurken, 33 bin 774 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 185 bin 414'e çıkarken; 8 bin 763 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 153 bin 55 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 261'e yükselirken, hasta sayısı 283 bin 311 oldu.