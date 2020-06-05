Son dakika: Libya'da Hafter kan kaybediyor! Bir bölge daha geri alındı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentini de terk etti.

Beni Velid Belediye Başkanı Salim Nevir, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin şehri terkettiğini ve Libya hükümetine bağlı yerel güçlerin şehrin havalimanına girdiğini söyledi.

Öte yandan, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, yerel basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin merkezi konumundaki Cufra yönüne çekildiğini paylaştı.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Beni Velid, Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

TERHUNE DE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldı. UMH güçleri yaptığı açıklamada, Terhune kentini Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve kentte kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Terhune'den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü'ne gittiği bildirildi.

Terhune kenti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu. UMH güçleri, dün Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.