İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 261'e çıktı. Vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311'e yükseldi.

Son 24 saatte 207 bin 231 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 214 bin 277'ye çıktı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.