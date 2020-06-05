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    • 05.06.2020 10:48
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    Son dakika: Darbeci 'e büyük şok! kontrol altına alındı!

    Son dakika haberleri... su, vilayetini milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu. UMH güçleri yaptığı açıklamada, Terhune kentini Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve kentte kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Terhune'den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü'ne gittiği bildirildi.

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Hafter milislerin işgalindeki Terhune kent merkezinde kontrolü sağladı.

    KONTROL TAMAMEN SAĞLANDI!
    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldı. UMH güçleri yaptığı açıklamada, Terhune kentini Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve kentte kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Terhune'den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü'ne gittiği bildirildi.

    Terhune kenti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu. UMH güçleri, dün Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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