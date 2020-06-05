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    • 05.06.2020 17:15
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    Son dakika: 'de korkunç bilanço! Son 24 saatte 1042 yeni ölüm!

    Son dakika haberleri... Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 405 artışla 1 milyon 925 bin 346'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1042 artarak 110 bin 218'e çıktı.

    ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

    'de, yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1042 artarak 110 bin 218'e yükseldi.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 405 artışla 1 milyon 925 bin 346'ya ulaştı.

    Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1042 artarak 110 bin 218'e çıktı.

    ABD'yi, 618 bin 554 vakayla , 449 bin 834 vakayla ve 287 bin 740 vakayla izliyor.

    SALGININ MERKEZİ NEW YORK
    Öte yandan, salgın hız kesse de , ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

    Şu ana kadar 383 bin 899 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bin 281 oldu.

    New York'u 165 bine yakın vakayla ve 125 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

    ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 19 milyon 583 bini, iyileşen hasta sayısı ise 711 bini geçti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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