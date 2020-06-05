ŞU ANA KADAR 1 MİLYON 40 BİN TEST YAPILDI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar 1 milyon 40 bin Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Cihanpur, ülkenin güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin kırmızı bölge olarak ilan edildiğini, Hürmüzgan, Kürdistan, Kirman, Kirmanşah, Buşehr, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu aktardı.

Cihanpur, son 24 saatte 13 eyalette Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmediğini, 5 eyalette ise birer kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.