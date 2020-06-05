Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, resmi konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan destekçilerine seslendi.

"ÖLENLER İÇİN ÜZGÜNÜM AMA..."

Destekçilerinden birinin, Kovid-19 kurbanlarının yakınlarına bir mesaj göndermesini istemesi üzerine Bolsonaro, "Ölen herkes için üzgünüm ancak ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.

BREZİLYA'DA 34 BİN 21 KİŞİ KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ.

Bolsonaro'nun bu sözleri, eleştirilere neden oldu.

Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemesi ve buna karşı gerekli önlemi almaması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Brezilya'da bugüne kadar 34 bin 21 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya, dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke oldu.