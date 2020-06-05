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    • 05.06.2020 22:40
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    Devlet Başkanı Bolsonaro'dan tepki çeken koronavirüs açıklaması!

    Devlet Başkanı , ülkesinde 34 bin kişinin ölümün neden olan koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklama tepkileri üzerine çekt. Bolsonaro, "Ölen herkes için üzgünüm ancak ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.

    Bolsonaro'dan tepki çeken koronavirüs açıklaması!

    Devlet Başkanı , resmi konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan destekçilerine seslendi.

    "ÖLENLER İÇİN ÜZGÜNÜM AMA..."
    Destekçilerinden birinin, Kovid-19 kurbanlarının yakınlarına bir mesaj göndermesini istemesi üzerine Bolsonaro, "Ölen herkes için üzgünüm ancak ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.

    BREZİLYA'DA 34 BİN 21 KİŞİ KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ.
    Bolsonaro'nun bu sözleri, eleştirilere neden oldu.

    Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemesi ve buna karşı gerekli önlemi almaması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

    Brezilya'da bugüne kadar 34 bin 21 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

    'da salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya, dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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