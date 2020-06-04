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    • 04.06.2020 16:37
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    Son dakika: su'nda paniği yaşandı! ın testi çıktı

     su'nda  paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında sık sık terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi ı Alok Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı. Sharma'nın testi çıkınca yakın temasta bulunanların 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

    su'nda corona virüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi ı Alok Sharma'ya corona virüs testi yapıldı.

    İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

    Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Sharma'ya testi yapıldı.

    Öte yandan Sharma'nın testinin çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

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