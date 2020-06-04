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    • 04.06.2020 22:51
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    Son dakika: ndan 'a taziye mesajı! "Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz..."

    , 'ın başkenti Kabil'deki bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'deki 'ni hedef alan ve kıymetli din adamı İyaz Niyazi'nin de hayatını kaybetmesine yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığından Afganistan'a taziye mesajı

    , 'ın başkenti Kabil'deki bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ni hedef alan ve kıymetli din adamı İyaz Niyazi'nin de hayatını kaybetmesine yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    İbadet yerlerine yapılan saldırıların hiçbir açıklaması olamayacağının vurgulandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler ve Afgan halkı için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

    'ne 2 Haziran'da düzenlenen bombalı saldırıda, ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetmişti.

    Camiye yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığı belirtilmiş, cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın ise etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

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