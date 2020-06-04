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    • 04.06.2020 14:11
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    'dan 'de gerilimi tırmandıracak hamle: rejimine savaş uçakları verildi

    Son dakika haberi... 'deki Rus büyükelçiliği, Twitter hesabından "Suriye Arap su, gelişmiş savaş uçaklarının ikinci grubunu 'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı" mesajını paylaştı.

    Rusya'dan tehlikeli adım

    'nın Büyükelçiliği, Beşşar rejimine yeni grup tipi savaş uçakları verdiklerini bildirdi.

    Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap su, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

    Esed rejimine ait haber ajansı SANA'nın 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.

    Haberler Dünya Rusya'dan Suriye'de gerilimi tırmandıracak hamle: Esed rejimine MİG-29 savaş uçakları verildi
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