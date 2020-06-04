



"KÖTÜLÜKLE İŞBİRLİĞİ YAPMA, KÖTÜLÜĞE KARŞI PROTESTO YAP"

Merasime katılanlar arasında, sivil haklar savunucusu ve papaz Jesse Jackson, Minnesota Senatörleri Amy Klobuchar ve Tina Smith ile Vali Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey gibi isimler yer alırken, Floyd'un avukatı Benjamin Crump, müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunacağını belirten duygusal bir konuşma yaptı.

Crump, "Kötülükle işbirliği yapma. Kötülüğe karşı protesto yap. O videoda tanık olduğun insanlık dışı işkenceyi protesto et. Çünkü George Floyd o davranıştan daha iyisini hak ediyordu." şeklinde konuştu.